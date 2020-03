Som prvovolič, volil som PS-Spolu a neľutujem to

Zmena, na ktorú sme čakali prišla a môže sa vyvíjať. Jej efektivitu budeme môcť sledovať v najbližších mesiacoch, začínajúc už teraz výrazne lepšou politickou kultúrou. PS-Spolu sa do parlamentu bohužiaľ nedostalo.

Napriek tomu si SAMOZREJME uvedomujem, že najdôležitejšou prioritou je výmena starej vlády a zastavenie korupcie, kde prvá polovica sa zatiaľ podarila.

Čo zlyhalo pri PS-Spolu? Alebo nezlyhalo nič? Ktovie. Mohol by som spomínať potenciálne chyby, ktoré sú v dnešných dňoch nábojmi v internetových diskusiách. Ja sa však radšej zameriam na pokus o vyvrátenie niekoľkých toxických tvrdení, ktoré boli najmä počas kampane omieľané dookola a ktoré by mohli poškodiť budúcnosť PS aj Spolu. Skutočnejšie videnie týchto tvrdení prispelo k dôvodom, prečo som koalíciu volil. Svoj hlas neľutujem. Viem, že išiel ľuďom, ktorí sú vo svojich odboroch experti.

Liberálne strany, ako aj PS-Spolu, si necenia svoj národ



NIE. Liberálne hľadanie spôsobov tolerancie s ostatnými národmi ide práve ruka v ruke s hľadaním dialógu a tolerancie AJ vo vlastnej krajine. Opovrhovanie svojou krajinou či národom nebolo nikdy v komunikácii PS-Spolu alebo iných liberálnejšie zmýšľajúcich strán. Toto tvrdenie skutočne môže slúžiť jedine na vytvorenie zastrašujúceho protipólu k nacionalizmu.

Liberálne strany, ako aj PS-Spolu, uznávajú práva všetkých



ÁNO, ALE nezatvárajú oči pred spravodlivosťou. Uznanie práv ostatných rás či ľudí rôznych sexuálnych orientácií nezakladajú na bezpodmienečnej slobode. Spravodlivosť, zákony a názor na ľudí utvorený na základe ich poctivosti sú základnými piliermi nie len pre OĽANO, ale jednoznačne aj PS-Spolu.



Ľudia v týchto stranách (PS a Spolu) sú neskúseni začiatočníci



NIE, teda ak slovo začiatočník nemá iný význam, aký poznám. Veľké množstvo ľudí, členov týchto strán, má niekoľko desiatok rokov skúseností v školstve, ekonomike, občianskom aktivizme, podnikaní a aj v ochrane prírody. Ak sa ľudia dokážu preniesť nad toto pretrvávajúce tvrdenie a nad to, že mnohí z nich napriek tomu, že nemajú skúsenosti v politike, sú skutoční experti, stačí sledovať napríklad sociálne siete Juraja Hipša, Vladimíra Šuchu, Jozefa Mihála, Jaroslavy Lukačovičovej či Erika Baláža. Stačí otvoriť program, nájsť si konkrétnych ľudí a pozrieť sa na ich výsledky. Som si istý, že ak títo ľudia pôjdu v politike ďalej, či už v komunálnej alebo o 4 roky aj v parlamentnej, so svojou činnosťou dovtedy neprestanú. Budú sa ďalej rozvíjať a aktívne pracovať vo svojom odbore, aj keď nedostali dostatočnú dôveru, aby sa dostali do parlamentu.

(Bývalí) lídri sú neschopní

Nie. Ani toto si určite nemyslím. „Neskúsený mladý sfetovaný Truban, ktorý nikdy nezistí, aké tažké je si zarobiť peniaze“ si vybudoval biznis od začiatku z Kysuckého Lieskovca, nabral podnikateľské skúsenosti a podľa môjho osobného názoru feťáci nebehávajú maratóny. Zlepšoval sa v rétorike, čo uznali ku koncu kampane viacerí politológovia a skutočne na sebe pracoval.



Mira Beblavého už ľudia volali všelijako, niektorí sa dokonca „odhodlali“ neustále vypichovať jeho (teraz už menej aktuálne) račkovanie. Čo však bolo najmenej spomínané, bola snaha a húževnatosť, s akou sa vrhol pracovať nie len pre voľby. Mne osobne sa to však nedalo prehliadnuť. Vypracovaný program a kvalitnú argumentáciu som tak nejak prehliadnuť nedokázal.



Viem, že Miro Beblavý končí v politike, „líder a politik musí vyvodiť konzekvencie“ a ja mu preto za jeho snahu, skutočnú tvrdú prácu a kampaňovanie bez oddychu po Slovensku, naozaj úprimne ďakujem.



Ako som už spomínal, svoj hlas neľutujem ani ľutovať nebudem. Viem, komu som ho dával, viem, ktorí experti ma oslovili a viem, aká práca za tým stála.



PS-Spolu, ďakujem.